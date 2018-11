Andreas Herzog verpasst den Gruppensieg

Das Glück fehlte am Ende zum erhofften Gruppensieg für Andreas Herzog und seine israelische Nationalmannschaft in Gruppe 1 von Liga C. Israel verlor den Showdown in Schottland 2:3, die Schotten steigen somit in Liga B auf. Mann des Abends war James Forrest, der alle drei Treffer erzielte. Israel verkürzte zwar noch auf 2:3, warf im Finish alles nach vorne, doch der Sturmlauf blieb unbelohnt. Tomer Hemed hatte den Ausgleich auf den Füßen, der zum Gruppensieg gereicht hätte.