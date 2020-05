Als die Fußballstars noch zum Greifen nah waren

Am 22. November 1995 spielte er im eiskalten Wattens, wurde beim 0:2 ausgewechselt, lachte aber herzlich als er das Foto sah und setzte sein Autogramm darauf. Sanchez spielte damals nicht mehr in Madrid und Barcelona, sondern in Metropolen wie Klingenbach, Wagna oder eben Wattens. Sanchez war einer der besten Stürmer seiner Zeit, wurde fünf Mal Meister in Spanien. Mit 37 Jahren kam der Mexikaner in der zweiten österreichischen Liga beim FC Linz an.