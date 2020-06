Alaba: OP statt Ruhigstellung

Ermüdungsbrüche, auch Stressfrakturen genannt, entstehen unter einer normalen, sich dafür aber ständig wiederholenden Belastung sowie durch sehr intensive Anstrengungen. Der Schlag, den Alaba gegen Napoli abbekommen hatte, war also nur noch der endgültige Vollzug einer sich anbahnenden Verletzung.

Etwas mehr Glück hatte Alabas Kollege Rafinha. Der Brasilianer, der einen einfachen Bänderriss im Sprunggelenk erlitt, muss nicht operiert werden. Der rechte Außenverteidiger wurde am Montag im Leistungszentrum an der Münchner Säbener Straße physiotherapeutisch behandelt.

Ebenso in München weilen derzeit die beiden Mannschaftskapitäne Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Nach dem Laktattest am Sonntag ging es für das Duo am Montag mit dem Training weiter.

Unter der Leitung von Fitnesscoach Thomas Wilhelmi absolvierten die beiden am Vormittag zunächst im Leistungszentrum an der Säbener Straße verschiedene Tests. Dann stand eine rund 45-minütige Laufeinheit auf dem Programm. Am Nachmittag wurde ein zweites Mal trainiert. Insgesamt werden Lahm und Schweinsteiger bis Freitag acht intensive Einheiten absolvieren.

Während Alaba, Rafinha, Lahm und Schweinsteiger nun in München weilen, bereiten sich ihre Kollegen in China auf die Saison vor.

Nach etwas mehr als neun Stunden Flug wurde dem deutschen Rekordmeister in Peking ein begeisternder Empfang bereitet. Rund 1000 begeisterte Fans warteten in der Ankunftshalle des Flughafens.