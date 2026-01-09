Wieder Gelb-Rot gegen Mali - Senegal im Halbfinale
Senegal setzte sich im Viertelfinale des Afrika Cups gegen Mali mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Ndiaye.
Senegal ist als erstes Team ins Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups in Marokko eingezogen. Im ersten Viertelfinale des Turniers gewann der Champion von 2022 am Freitag in Tanger 1:0 gegen Mali. Das Tor erzielte Everton-Profi Iliman Ndiaye in der 27. Minute. Er profitierte von einem Patzer von Torhüter Djigui Diarra. Einen deutlicheren Erfolg vergab Lamine Camara mit einem Stangenschuss in der Schlussphase.
Wie schon in den beiden vorangegangenen Spielen kassierte Mali auch im Duell mit dem Senegal einen Platzverweis. Yves Bissouma sah kurz vor dem Seitenwechsel die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel.
Kommentare