Wieder Gelb-Rot gegen Mali - Senegal im Halbfinale

Senegal ist als erstes Team ins Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups in Marokko eingezogen. Im ersten Viertelfinale des Turniers gewann der Champion von 2022 am Freitag in Tanger 1:0 gegen Mali. Das Tor erzielte Everton-Profi Iliman Ndiaye in der 27. Minute. Er profitierte von einem Patzer von Torhüter Djigui Diarra. Einen deutlicheren Erfolg vergab Lamine Camara mit einem Stangenschuss in der Schlussphase.