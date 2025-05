Der Schal bleibt draußen: Keine Fan-Utensilien für viele Sturm-Anhänger

Sturm Graz könnte schon am Sonntag nach dem Spiel bei Rapid (Anpfiff: 17 Uhr) als Meister feststehen. Rund 5.000 Grazer Fans wollen sich ein mögliches Spektakel nicht entgehen lassen - sie nehmen die Reise nach Wien auf sich.

Der Gästesektor im Allianz Stadion, der bis zu 2.500 Fans Platz bietet, ist bereits seit Tagen ausverkauft. Und auch in den angrenzenden Sektoren gibt es schon länger keine Tickets mehr. Dennoch gab es noch Karten - und auch Sturm-Fans nahmen welche in Anspruch. Doch aufgepasst: Sie dürfen keine Fan-Utensilien mitnehmen. Außerhalb des Gästesektors sind diese für das Spitzenspiel am Sonntag untersagt.