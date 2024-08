Nach Runde 1: Gibt es schon den ersten Trainerwechsel in der Bundesliga?

Peinliches Cup-Aus bei Donaufeld, nun eine 1:2-Niederlage zum Liga-Start gegen die WSG Tirol . In Altach ist eine sehr frühe Saisonkrise ausgebrochen. Wackelt sogar der Trainerstuhl von Joachim Standfest ?

Sportchef Roland Kirchler ist jedenfalls alles andere als zufrieden, lässt auf Sky schon Veränderungen anklingen. "Wir haben uns mehr vorgestellt. Diese zwei Spiele waren schockierend. Da ist nichts auf den Platz gebracht worden, was wir uns vorgestellt haben. Der berühmte Satz: Wir gehen jetzt in die Analyse und werden uns beraten und mitteilen, was die nächsten Entscheidungen sind.“