Blau-Weiß Linz verpflichtet einen Ex-Teamspieler

Offensivspieler Thomas Goiginger spielt wieder in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Konkret verschlug es den 31-jährigen Ex-Teamspieler zum FC Blau-Weiß Linz. Goiginger stand bereits in der Saison 2016/17 für die Blau-Weißen auf dem Platz, war danach lange beim Linzer Lokalrivalen LASK und zuletzt beim VfL Osnabrück engagiert, mit dem er aus der zweiten Bundesliga in Deutschland abstieg.