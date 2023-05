Abstiegskrimi: Altach gerettet, Ried muss absteigen

Die beiden Parallelspiele waren am Samstag durchaus taktisch geprägt. Niemand wollte sich so recht aus der Reserve locken lassen und zu viel riskieren. Vor allem nicht die Altacher, die ob des 1:0-Sieges in Ried vor einer Woche ohnehin alle Trümpfe in der Hand hatten. Und so war es nicht überraschend, dass das entscheidende Tor durch einen Weitschuss im Zuge einer Standardsituation fiel: Nach einem Einwurf kam bei den Altachern Abdijanovic an den Ball. Der 22-Jährige zog aus mehr als 20 Metern ab und traf ins linke Eck (34.).