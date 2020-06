49-Millionen-Talent zu Sturm

2014 wurde ihm in Gelsenkirchen eine Ablösesumme von 49 Millionen Euro in den Vertrag geschrieben, 2015 soll Donis Avdijaj in der Bundesliga für Sturm Graz spielen. Bis Ende der kommenden Saison soll der Offensivspieler in Österreich Spielpraxis sammeln. Sturm hat keine Kaufoption, dafür Schalke eine Rückhol-Option.

Avdijaj hatte in dieser Saison den Sprung ins Profiteam der Schalker nicht geschafft und wurde lediglich in der Regionalliga eingesetzt.

In Deutschland machte er im Herbst weniger aus sportlichen Gründen Schlagzeilen, sondern mit einem Autounfall. Im Oktober baute er mit seinem 160.000 Euro teuren Mercedes SL 63 AMG V8 Biturbo einen Totalschaden - laut deutschen Medien bei einem illegalen Autorennen.

Avdijaj war in Deutschland einigen Zweitligisten angeboten worden. Aber weder der SV Sandhausen noch RB Leipzig zeigten sich sonderlich interessiert. Nun ließ Ex-Sturm-Spieler und Schalke-Manager Horst Heldt seine Kontakte nach Graz spielen.

Gerüchte und Vollzugsmeldungen - der Transfermarkt im Überblick