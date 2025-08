2. Liga: Die Vienna freut sich auf den Hit und ein Bierfest

Die erste Standortbestimmung zum Auftakt ist gelungen, die Vienna ist gegen Stripfing mit einem Sieg in die Saison gestartet und schärft die Sinne für die nächste interessante Aufgabe. Am Freitag (20.30) ist Austria Salzburg zu Gast auf der Hohen Warte, aktuell sind fast 2.500 Tickets verkauft. Die Döblinger wollen mit einem weiteren Erfolg nachlegen und sich in der Spitze festsetzen.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz freut sich auf das Duell zweier Traditionsklubs: „Wir spüren die enorme Vorfreude unserer Fans auf diesen Heimspielkracher. Für uns ist es ein besonderer Moment, wieder vor eigenem Publikum auf der Hohen Warte zu spielen. Unsere Mannschaft wird alles geben, um mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Je voller die Naturarena, desto mehr Energie für das Team“, hofft er auf ein Fest.

Ein Bier-Fest für die Fans gibt es schon am Montag. Ab 18.30 Uhr lädt die Vienna in der Ottkaringer Brauerei zu einem flüssigen Beisammensein.

Einen gelungenen Auftakt feierten auch zwei andere Titel- und Aufstiegsanwärter: die Admira gewann in Kapfenberg 2:0, Austria Lustenau startete überzeugend mit einem klaren 4:0 bei Liefering. Die Admira empfängt kommenden Sonntag in der Südstadt im Niederösterreich-Derby Amstetten.

Gut gestartet ist am Sonntag auch der Floridsdorfer AC, der sich bei Hertha Wels mit 3:0 durchsetzen konnte.