2. Liga: Ein vermeintlicher Reservist ließ die Vienna jubeln

Als Volltreffer auf dem Transfermarkt dürfte sich indes Itamar Noy beweisen. Der Israeli war an allen drei Toren, die die Vienna in dieser Saison erzielt hat, direkt beteiligt. Vor dem langen Ball auf Grozurek hatte der Mittelfeldspieler schon beim 2:0-Sieg gegen BW Linz in der ersten Runde ein Tor erzielt und das zweite vorbereitet. Am Freitag kommt Titelkandidat St. Pölten auf die Hohe Warte.