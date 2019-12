Fünf Sportbücher, die unter den Weihnachtsbaum müssen

Legenden der Ski-Leidenschaft

Der Salzburger Sportjournalist Wolfgang Maria Gran und Fotograf Andreas Schaad haben internationale Skilegenden zum Thema gemacht. Und es wurde ein Buch, das man trotzdem braucht.

Denn es sind Geschichten entstanden, die mittels akribischer Recherche und unzähliger Treffen in diversen Wohnzimmern sehr persönliche, ganz neue Einblicke ermöglichen. Kein Sponsorvertreter mischt sich in die jeweiligen Gespräche ein, kein Skiverband zwingt das Gesagte in ein Korsett. Der Autor meint dazu: „Das Buch ist sehr international angelegt, weil wir kein österreichisches Heldensagenbuch machen wollten, aber natürlich kommen viele Österreicher vor: von Franz Klammer über Stefan Eberharter, Aksel Lund Svindal, Christian Neureuther und Rosi Mittermeier bis zu vielen Schweizern wie Peter Müller, Franz Heinzer, Vreni Schneider, Erika Hess - eine wirklich bunte Palette.“

Ein Buch über Freude, Trauer, Freund- und Feindschaften.

„Legenden“, Geschichte und Geschichten des Alpinen Skisports

Wolfgang Maria Gran, Andreas Schaad,

Verlag Pantauro, 224 Seiten, 28 Euro.