French Open: Zverev muss gegen Dzumhur über fünf Sätze zittern

Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev hat am Freitag wie in Runde zwei über fünf Sätze gehen müssen, um die nächste Phase der Tennis-French-Open in Paris zu erreichen. Erst nach 3:54 Stunden kämpfte sich Zverev gegen Damir Dzumhur (BIH-26) mit 6:2,3:6,4:6,7:6(3),7:5 ins Achtelfinale. Diesmal war es aber noch knapper, denn Dzumhur hatte bei 5:4 im Schluss-Satz einen Matchball.