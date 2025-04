Wie stark ein Österreicher, in diesem Fall ein Salzburger, sein kann, davon konnten sich nun auch die Südafrikaner ein Bild machen. Dort sorgte „Austrian Rock Franz Müllner“ nach längerer Vorbereitung wieder für ein kräftiges Lebenszeichen. Und zwar, in dem er in Kapstadt seinen bereits 60. Weltrekord aufstellte.