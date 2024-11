Max Verstappen greift beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas nach seinem vierten WM-Titel in Serie. Der Red-Bull-Star nimmt das Rennen in der Glücksspielmetropole in der Nacht auf Sonntag (7.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) als Fünfter unmittelbar vor seinem WM-Rivalen Lando Norris in Angriff. Die Pole Position, seine dritte in dieser Saison, sicherte sich Mercedes-Pilot George Russell vor Ferrari-Mann Carlos Sainz , Pierre Gasly im Alpine und Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Mercedes in allen Sessions voran

Mercedes hatte bereits die freien Trainings dominiert. Am Donnerstag war zweimal Rekordweltmeister Lewis Hamilton vorne, am Freitag Russell. Auch in allen Quali-Sessions gaben die Silberpfeile den Ton an. Williams-Pilot Franco Colapinto krachte kurz vor Ende von Q2 in die Streckenbegrenzung. Weil diese repariert und die Strecke gesäubert werden musste, war das Qualifying mehr als 20 Minuten unterbrochen.

Hamilton, in Q2 noch der Schnellste, kam im Finish nicht mehr auf Touren. In seiner letzten Runde verlor der 39-Jährige das Heck, der Rekordhalter verpasste damit die Chance auf die 105. Pole Position seiner Karriere, die erste seit Ungarn im Sommer 2023, und wurde nur Zehnter. Russell steht zum vierten Mal in seiner Karriere auf Pole. "Die letzte Runde, die war schon gut. In diese Kurven musst du richtig eintauchen, damit du schnell bist", sagte der Brite, der Sainz um knapp eine Zehntelsekunde auf Platz zwei verwies.