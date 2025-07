Formel 1 in Spa: Im Qualifying schlugen die McLaren zurück

Im Sprintrennen hatten die McLaren gegen Max Verstappen noch das Nachsehen, im Qualifying für den Grand Prix am Sonntag revanchierten sie sich und holten die Poleposition. Lando Norris nimmt den Grand Prix vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri in Angriff, Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc vor Max Verstappen. Für Norris ist es in dieser Saison die vierte Pole, damit befindet er sich in dieser Statistik nun gleichauf mit Piastri und Verstappen.