Football: Ex-NFL-Spieler will mit Österreich zu Olympia

Die Karriere eines großen heimischen Football-Spielers ist am Mittwoch offiziell zu Ende gegangen. Mit Sandro Platzgummer hängt Österreichs erster NFL-IPPP-Export seine Football-Schuhe an den Nagel - aber nicht ganz. Der 28-jährige Tiroler beendet nämlich nur seine Tackle-Karriere, er will jetzt im Flag-Football durchstarten.

Somit steht auch fest: Das EM-Finale gegen Finnland am 28. Oktober 2025 war Platzgummers letztes Football-Spiel - gekrönt mit dem EM-Titel samt vorangegangenem Sieg im Prestige-Duell gegen Deutschland. "Es war keine leichte Entscheidung einen so großen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen. Aber ich bin überzeugt, dass es mir viele Möglichkeiten öffnet, mich dafür sowohl privat, beruflich als auch gesundheitlich mehr auf meine Zukunft zu konzentrieren."

Platzgummer hatte es aus dem Nachwuchs der Raiders bis in die NFL geschafft. 2020 wechselte er als IPPP-Export zu den New York Giants, wo der Runningback drei Jahre bleiben sollte. Zu einem Einsatz in der Regular Season reichte es knapp nicht. Nach seiner Rückkehr nach Europa spielt er erneut für die Raiders und zuletzt für Frankfurt.