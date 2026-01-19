New England Patriots erstmals seit Brady-Ära wieder im NFL-Halbfinale
Zusammenfassung
- Die New England Patriots stehen nach sieben Jahren erstmals wieder im NFL-Halbfinale und besiegten die Houston Texans mit 28:16.
- Die Los Angeles Rams setzten sich nach Verlängerung mit 20:17 gegen die Chicago Bears durch und treffen nun auf die Seattle Seahawks.
- Patriots-Quarterback Drake Maye führte das Team trotz Ballverlusten und widriger Wetterbedingungen ins Conference-Finale gegen die Denver Broncos.
Die New England Patriots stehen erstmals seit dem letzten Super-Bowl-Sieg mit Tom Brady als Quarterback wieder in einem Conference-Finale der National Football League (NFL). Das Team aus dem Großraum Boston bezwang am Sonntag die Houston Texans 28:16 und hat erstmals seit sieben Jahren wieder die Chance auf die NFL-Final-Teilnahme. Deutlich härter mussten die Los Angeles Rams um den Aufstieg kämpfen, sie setzten sich bei den Chicago Bears erst nach Verlängerung 20:17 durch.
Beide Partien gingen aufgrund von Regen und Schneefall bei widrigen Bedingungen über die Bühne. Halbfinal-Gegner der Rams, die zuletzt 2021 beim Super-Bowl-Triumph im eigenen Stadion im wichtigsten NFL-Spiel des Jahres dabei waren, sind die Seattle Seahawks. Die Patriots bekommen es ebenfalls am kommenden Sonntag auswärts mit den Denver Broncos zu tun. Das Endspiel folgt am 8. Februar (Ortszeit) im Stadion der San Francisco 49ers.
Erinnerungen an Brady-Zeiten werden wach
"Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns gegen die Witterung gestemmt", sagte Quarterback Drake Maye, der als ein Nachfolger Bradys die so lange von Erfolgen verwöhnten Patriots in seiner zweiten NFL-Saison wieder zu einem Titelkandidaten gemacht hat. Unter Brady war das Team von 2002 bis 2019 neunmal in der Super Bowl gestanden und hatte diese sechsmal gewonnen. Seit dem Sieg gegen die Rams in Super Bowl LIII aber waren die Patriots unter den Quarterbacks Cam Newton und Mac Jones maximal bis in die erste Runde der Play-offs gekommen oder hatten sie komplett verpasst.
Im Gillette Stadium in Foxborough hatten beide Teams zahlreiche Ballverluste. Vor allem die Texans und Quarterback CJ Stroud mit vier sogenannten Turnovers machten sich das Leben in der ersten Halbzeit schwer. Auch Maye ließ sich den Ball mehrfach klauen, doch die Patriots wirkten zu jeder Zeit wie das Team, das Spiel und Gegner kontrollierte. "Es ist einfacher, wenn du vorne liegst. Wir haben genug richtig gemacht, um zu gewinnen", sagte Maye. Einzig die starke Abwehrreihe der Texans hielt das Spiel offen und spannend.
Für die Rams war am Ende einer spannenden Partie ein Field Goal aus 42 Yards entscheidend. "Es war verrückt. Es ging hin und her. Wir haben in der Offensive nicht so überragend gespielt, unsere Abwehr war sensationell", sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford. "Das ist Play-off-Football. Wir haben viel, was wir besser hätten machen können, aber wir haben zusammengehalten und einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen." Sein Gegenüber Caleb Williams hatte zuvor mit einem irren Wurf für einen Touchdown Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung erzwungen.
