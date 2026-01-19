New England Patriots erstmals seit Brady-Ära wieder im NFL-Halbfinale

Die New England Patriots stehen erstmals seit dem letzten Super-Bowl-Sieg mit Tom Brady als Quarterback wieder in einem Conference-Finale der National Football League (NFL). Das Team aus dem Großraum Boston bezwang am Sonntag die Houston Texans 28:16 und hat erstmals seit sieben Jahren wieder die Chance auf die NFL-Final-Teilnahme. Deutlich härter mussten die Los Angeles Rams um den Aufstieg kämpfen, sie setzten sich bei den Chicago Bears erst nach Verlängerung 20:17 durch.

Beide Partien gingen aufgrund von Regen und Schneefall bei widrigen Bedingungen über die Bühne. Halbfinal-Gegner der Rams, die zuletzt 2021 beim Super-Bowl-Triumph im eigenen Stadion im wichtigsten NFL-Spiel des Jahres dabei waren, sind die Seattle Seahawks. Die Patriots bekommen es ebenfalls am kommenden Sonntag auswärts mit den Denver Broncos zu tun. Das Endspiel folgt am 8. Februar (Ortszeit) im Stadion der San Francisco 49ers. Erinnerungen an Brady-Zeiten werden wach "Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns gegen die Witterung gestemmt", sagte Quarterback Drake Maye, der als ein Nachfolger Bradys die so lange von Erfolgen verwöhnten Patriots in seiner zweiten NFL-Saison wieder zu einem Titelkandidaten gemacht hat. Unter Brady war das Team von 2002 bis 2019 neunmal in der Super Bowl gestanden und hatte diese sechsmal gewonnen. Seit dem Sieg gegen die Rams in Super Bowl LIII aber waren die Patriots unter den Quarterbacks Cam Newton und Mac Jones maximal bis in die erste Runde der Play-offs gekommen oder hatten sie komplett verpasst.

Im Gillette Stadium in Foxborough hatten beide Teams zahlreiche Ballverluste. Vor allem die Texans und Quarterback CJ Stroud mit vier sogenannten Turnovers machten sich das Leben in der ersten Halbzeit schwer. Auch Maye ließ sich den Ball mehrfach klauen, doch die Patriots wirkten zu jeder Zeit wie das Team, das Spiel und Gegner kontrollierte. "Es ist einfacher, wenn du vorne liegst. Wir haben genug richtig gemacht, um zu gewinnen", sagte Maye. Einzig die starke Abwehrreihe der Texans hielt das Spiel offen und spannend.