Ein "Geiler Sieg" für die Colts mit Raimann: 40:6 gegen Raiders

Die Indianapolis Colts fanden in der National Football League (NFL) eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel sind die Colts bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. "Es war echt ein geiler Sieg, wir freuen uns alle riesig", sagte Raimann.

Der Wiener spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Raimann wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt, außerdem war der Pass von Quarterback Daniel Jones nicht zu erreichen. Neben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei erfolgreichen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions. Nächsten Sonntag trifft Indianapolis auf die Arizona Cardinals, die gegen die zuvor sieglosen Tennessee Titans trotz komfortabler Führung noch 21:22 unterlagen.