"Terminüberschneidung": Quarterback drückt sich vor Trump-Besuch

US-Präsident Donald Trump empfing die Football-Profis der Philadelphia Eagles im Weißen Haus. Trump gratulierte dem Team zum Triumph in der Super Bowl Anfang Februar. Nicht dabei war jedoch u.a. Quarterback Jalen Hurts, der Star des Teams war nicht mit in die Hauptstadt gereist. In der vergangenen Woche hatte Hurts bei einer Gala des Time Magazine auf die Frage, ob er an dem Besuch teilnehmen würde, mit einem langen Schweigen geantwortet und war dann gegangen.