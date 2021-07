Neues Reglement sorgt für Aufregung

In Österreich ist die Lage insofern bereinigt, als sich der Verband (ÖVV) darauf festgelegt hat, die Spots vorerst streng nach Rangliste zu besetzen. Das sichert etwa den derzeitigen ÖVV-Top-Teams Clemens Doppler/ Alexander Horst bzw. Doris Schwaiger-Robl/ Stefanie Schwaiger auf der World Tour ÖVV-Spot eins zu. Bei den Schwaigers reicht das in Fuzhou und nächste Woche in Shanghai zu einem Hauptfeldplatz.

Doppler/ Horst müssen - knapp aber doch - in die Qualifikation. Da nur vier Teams je Geschlecht an einem Turnier teilnehmen dürfen, fallen Daniel Hupfer/ Michael Leeb durch den Rost. Gerade Hupfer hat sich aber am 7. März als Vertreter Österreichs wie andere Spieler bei einem Meeting in Lausanne vehement dafür ausgesprochen, dass die erspielten Spots auch wie bisher den Teams selbst "gehören" sollen.