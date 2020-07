Finalpleite gegen Rublew: Thiem verpasst Titel in Kitzbühel

Dominic Thiem hat am Samstag das Endspiel des von ihm mitorganisierten Tennis-Einladungsturniers "Thiem's 7" in Kitzbühel verloren. Der topgesetzte Niederösterreicher unterlag im Finale dem Russen Andrej Rublew mit 2:6,7:5,8:10. Rublew holte damit den Siegerscheck in Höhe von 100.000 Euro, Thiem kassierte die Hälfte plus weitere 18.750 Euro für die drei Gruppensiege bei dem Schauturnier.

Thiem war bereits mit 2:6,3:4 bei Aufschlag Rublew zurückgelegen, ehe der Regen in der Gamsstadt einmal mehr Spielverderber war. Nach einer rund zweistündigen Unterbrechung konnte das Endspiel doch noch fertig gespielt werden. Thiem rettete sich ins Match-Tiebreak, das er mit dem dritten Matchball seines Gegners verlor.