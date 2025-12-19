Giro statt Tour: Österreichs Radstar verändert seine Pläne für 2026

Österreichs Bester wird nicht beim wichtigsten Bewerb des Jahres starten. Der im Juli bei der Tour de France fünftplatzierte Felix Gall wird 2026 beim wichtigsten Radrennen nicht mit dabei sein. Der Tour-Etappensieger von 2023 ist in seinem Decathlon-Rennstall stattdessen für den Giro d„Italia und die Vuelta a Espana vorgesehen, wie der Osttiroler bestätigte.

Bei der Tour setzt sein durch neue Sponsoren finanziell aufgerüstetes Team voraussichtlich auf Jungstar Paul Seixas und den neu geholten Sprinter Olav Kooij. Ein Jahr Pause bei der Tour Gall gab an, dass er nach drei Tour-Teilnahmen kommende Saison andere Ziele verfolge und beim Giro bzw. insbesondere bei der Vuelta aufs Podium kommen möchte. 2027 wolle er aber zur Frankreich-Rundfahrt zurückkehren, so Gall.

