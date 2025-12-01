Freude bei Fadi: Voller Erfolg bei der Premiere des Gentlemen Fight Club

Die Premiere ist geglückt, vielleicht mit Ausnahme der Verlierer alle glücklich. Die erste Auflage des Gentlemen Fight Club (GFC) in den Sofiensälen in Wien war ein voller Erfolg .

Das neue Boxevent vom vielfachen Kickbox-Weltmeister Fadi Merza und Unternehmer Andreas Unger bot in einem prall gefüllten Saal bei toller Atmosphäre Kampfsport auf höchstem Niveau. Prominente und Unternehmer verfolgten die Kämpfe, wo auch erstmals Juwelier Felix Köck und der Mitorganisator in den Ring stiegen.

Große Prominentenschar

Neun Kämpfe waren bei der ersten Auflage des GFC angesetzt: Es stiegen Profis, Amateure und die beiden Unternehmer Andreas Unger und Felix Köck in den Ring. Das Event bot eine einmalige Kombination aus sportlichem Wettkampf, Persönlichkeitsentwicklung und hochkarätigem Networking – in einem professionellen und stilvollen Umfeld der Sofiensäle. Durch den Abend führte Ö3-Mikromann Tom Walek, der seine Premiere als Box-Moderator mehr als gekonnt ablieferte. Begeistert waren auch die prominenten Gäste, wie Sänger Lucas und seine Mutter Andrea Fendrich, Ex-Beachvolleyballer Oliver Stamm, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Daniel Craig-Double und Schauspieler Max Fraisl und Christina Lugner. Als Ehrengast wurde Lisa Zuckerstätter, Leiterin des Humanitarian Broadcasting im ORF, begrüßt.