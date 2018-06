Fabiański: Polens geduldiger Schlussmann

Der emotionale Ausbruch brachte dem als ruhig geltenden Spieler von Swansea City, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird, zahlreiche Sympathien ein. Wenn Polen am Dienstag um 17 Uhr (live auf ORF eins) seine Auftaktpartie gegen den Senegal bestreitet, dürfte den 33-Jährigen, der als einziger Spieler im Kader WM-Erfahrung vorweisen kann, wie bei der Weltmeisterschaft 2006 und den Europameisterschaften 2008 und 2016 auf ein altbekanntes Schicksal ereilen: die Reservebank. Der extrovertierte und nie um einen Spruch verlegene Wojciech Szczęsny gilt als Favorit von Teamchef Adam Nawałka, obwohl er die letzte Saison die Nummer zwei hinter Gigi Buffon bei Juventus bestritt. Fabiański stieg mit Swansea ab, zeichnete sich aber mit den zweitmeisten abgewehrten Schüssen (136) in der Premier League aus und spielte neun Mal zu null.

Alte Rivalen

Die Karrieren beider kreuzten sich bereits früh in einer Sportschule, später bei Legia Warschau. Der fünf Jahre jüngere Szczęsny galt schon damals als großes Talent und wechselte 2006 in die U18 von Arsenal. Fabiański wagte folgte ihm kurze Zeit später auf die Insel - 2010 wurde er im Alter von 25 Jahren Stammtorhüter. 2012 kämpften beide nicht nur um Einsätze in Arsenals Tor, sondern auch in dem der „Reprezentacja“. Polnische Fans machten sich um die Besetzung des Gehäuses vor der Heim-EM im selben Jahr keine Sorgen, weil Arsène Wenger im Verein schon die richtige Wahl treffen würde.