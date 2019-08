Ex-Weltmeister Schmölzer: "Ich bin auch stempeln gegangen"

Er war vierfacher Weltmeister und ist doppelter Doktor. Vor dreißig Jahren hatte sich die gesamte internationale Ruder-Konkurrenz im Zweier-ohne-Bewerb erstmals am Wiener Christoph Schmölzer und dessen Pirat-Klubkollegen Walter Rantasa die Zähne ausgebissen. Mittlerweile sorgt Schmölzer, 56, in seiner Ottakringer Praxis dafür, dass Patienten deren Kauwerkzeuge gesund erhalten bleiben. Anlässlich der soeben in Linz eröffneten Ruder-Weltmeisterschaft ist’s angebracht, (dem am selben Tag aus den USA zurückgekehrten) DDr. Schmölzer auf den Zahn zu fühlen. Mit Fragen, die sich nicht nur auf seinen Lieblingssport beschränken.