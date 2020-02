Essstörung: Turn-Weltmeisterin muss Karriere unterbrechen

Ihr Krankenhausaufenthalt sei kein Abschied vom Profisport, sie wolle zurückkehren, sagte sie. „Ich habe in meiner Karriere eine Pause, ja, ich bin aber in der Phase des Wiederaufbaus, jetzt ist die Einstellung: Heilung und keine Beeilung. Professioneller Sport und eine Bulimie sind unvereinbar“, sagte sie. Vor allem für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Tokio sei es wichtig, „gesund wie ein Pferd“ zu sein.