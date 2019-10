Erste Bank Open: Nummer 6 Auger-Aliasime sagt verletzt ab

Keine guten Nachrichten hat es am Mittwoch für die Turnierveranstalter des Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gegeben: Der als Nummer 6 gesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime hat sich bereits am Dienstag eine Knöchelverletzung zugezogen. Der 18. der Tennis-Weltrangliste musste für den Erstrunden-Hit gegen Andrej Rublew (RUS) am Mittwoch (2. Match nach 12.00 Uhr) absagen.

Auger-Aliassime wird nun vom kasachischen Lucky Loser Alexander Bublik ersetzt.