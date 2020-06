Erfolgslauf: Thiem startet mit Sieg in Südstadt-Finalserie

Dominic Thiem ist mit einem Sieg in die Finalserie der "Austrian Pro Series" gestartet. Zwei Tage nach dem Gewinn eines Einladungsturniers in Belgrad musste der Weltranglisten-Dritte im Tennis am Dienstag in der Südstadt gegen Außenseiter Alexander Erler aber über drei Sätze, ehe er als 3:6,6:2,6:2-Sieger vom Platz ging. Im zweiten Gruppenmatch gewann Dennis Novak gegen Lukas Neumayer 6:3,6:4.