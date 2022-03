Emotionale Laudatio: Golf-Star Woods in Hall of Fame aufgenommen

US-Superstar Tiger Woods ist nun auch Mitglied der World Golf Hall of Fame. Der 15-fache Major-Sieger wurde am Mittwoch bei einer feierlichen Zeremonie in Ponte Vedra Beach in Florida in die Ruhmeshalle des Golfsports aufgenommen. Die Laudatio auf Woods hielt seine 14-jährige Tochter Sam, die einen bewegenden Einblick in die Karriere ihres erfolgreichen Vaters gab.