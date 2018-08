EM-Titel im Überfluss: Sammelsurium im Sommerloch

Sammel-EM? Siebener-EM? EM United?

Sechs Europameisterschaften finden bis Sonntag in einer Woche in Glasgow statt, eine in Berlin. Europameisterschaften im Schwimmen, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf in Schottland und in der Leichtathletik ab 7. bis 12. August in Deutschland.

Die Eigenbezeichnung lautet ohne großes Schnickschnack, ohne Modenamen: „European Championships“. Und sie sind laut Eigendefinition „das ultimative Multisport-Event des Kontinents: 4500 Spitzensportler, 52 Nationen, zehn Tage Fernsehübertragung, sieben Sportarten, zwei Städte, ... ein Multisport-Event.“

Die European Championships sind nicht die Neuerfindung des Sommersports. Man versucht aber damit, in der allgemeinen Saure-Gurken-Zeit in den Medien zu überzeugen und das Sommerloch im Fußball zu überbrücken. Vorbild fürs Sommerloch-Stopfen sind pikanterweise die Wintersport-Übertragungen am Wochenende, die sich fast über den ganzen Tag erstrecken.

Die EBU, der Dachverband der europäischen frei empfangbaren Sender, ist Medienpartner der European Championships mit ihren 188 Entscheidungen. Bis zu 3500 Live-Stunden werden zu sehen sein. 40 Sendestationen werden acht bis zwölf Stunden täglich übertragen, darunter die Top 5: Die BBC in Großbritannien, ARD und ZDF in Deutschland, France Télévisions in Frankreich, die RAI in Italien und TVE in Spanien. 100 Live-Stunden sind eingeplant, auf 1,03 Milliarden werden die potenziellen TV-Zuschauer beziffert. ORF Sport+ berichtet live von der Leichtathletik und vom Schwimmen.

Für Glasgow ist es das größte Sportereignis seit den Commonwealth Games 2014. Die Sportbegeisterung in der schottischen Metropole ist noch immer groß: 10.000 Menschen haben sich für 4000 Stellen als Freiwillige beworben.

92 Österreicher gehen in den elf Tagen an den Start.