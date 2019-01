EM-Teilnahme im Volleyball: Von langer Hand geplant

Dieses Turnier diente allerdings als Startschuss für das Langzeitprojekt von Michael Warm. Der Deutsche hat Österreich Schritt für Schritt und Schlag für Schlag vom Entwicklungsland zu einer respektierten Volleyball-Nation geformt. Das wird deutlich an den zahlreichen Österreichern, die inzwischen in den europäischen Topligen am Ball sind. Das wurde aber auch sichtbar im Entscheidungsspiel in Kroatien.

Obwohl das Team mit Buchegger, Berger, Kronberger, Tröthann und nach 40 Minuten auch Kapitän Wohlfahrtstätter fünf Leistungsträger verletzungsbedingt vorgeben musste, behielt die Truppe die Ruhe und die Oberhand. „Wir haben uns noch nie so gut präsentiert“, schwärmte Teamchef Warm, „man hat jetzt gesehen, dass wir genug Spieler haben, die auf diesem Level spielen können. Das ist die tollste Erkenntnis und der größte Unterschied zur EM 2011.“