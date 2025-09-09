ELF vor dem Aus: Vikings und Raiders verkünden Liga-Austritt

Die European League of Football (ELF) blickt nach fünf Saisonen einer unsicheren Zukunft entgegen. Wie die European Football Alliance (EFA) am Dienstag bekannt gab, wird keines ihrer Teams an der kommenden ELF-Saison teilnehmen. Zur Allianz zählen neben fast allen anderen Topteams auch die Vienna Vikings und Raiders Tirol.

Die Entscheidung sei nach einer "eingehenden und gründlichen internen Überprüfung" erfolgt, wie die EFA mitteilte. Es gebe darüber keine Zweifel. "Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA angesehen, eine Liga zu schaffen, in der die Clubs echte Partner sowohl in Bezug auf Entscheidungen als auch auf die Aufteilung der Einnahmen sind", hieß es.