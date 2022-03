Eklat um russischen Turner mit Kriegssymbol auf der Brust

Der russische Turner Iwan Kuliak hat beim Weltcup in Doha (Katar) f├╝r einen Skandal gesorgt und muss mit Konsequenzen rechnen. Bei der Siegerehrung f├╝r die Entscheidung am Barren hatte der 20-J├Ąhrige auf seinem Trikot anstelle des Wappen ein "Z" als Zeichen der Unterst├╝tzung f├╝r den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Das "Z" steht f├╝r "Za pobyedu" was aus dem russischen "F├╝r den Sieg" bedeutet.

Der Weltturnverband FIG hat nun Disziplinarma├čnahmen eingeleitet. Wie der Verband am Sonntagabend mitteilte, wurde die Ethik-Kommission aufgefordert, nach dem "schockierenden Verhalten" ein Disziplinarverfahren zu er├Âffnen.

Kuliak hatte am Barren Platz drei belegt mit 14,533 Punkten. Sieger an diesem Ger├Ąt war der Ukrainer Ilja Kowtun mit 15,166 Punkten. Beide Sportler standen gemeinsam mit dem zweitplatzierten Kasachen Milad Karimi (14,566) auf dem Siegerpodest. Kuliak hatte das Wappen auf seinem Trikot mit dem "Z" ├╝berklebt, das unter anderem auf russischen Milit├Ąrfahrzeugen in der Ukraine zu sehen ist.