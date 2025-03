Ab Mittwoch kämpfen Österreichs Teilnehmer bei der WM auch um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina 2026.

Die Weltmeisterschaften von Mittwoch bis Sonntag (live ORF Sport +) in Boston bilden den Schlusspunkt der Eiskunstlauf-Saison, wobei es um das Gros der Startplätze für die Winterspiele 2026 geht. Mit dabei in den USA sind aus österreichischer Sicht Olga Mikutina, Maurizio Zandron sowie bei ihrem WM-Debüt das Paarlauf-Duo Gabriella Izzo/Luc Maierhofer. Für ein Olympia-Ticket ist ein WM-Finaleinzug Pflicht, nur dann lebt die Chance auf einen Quotenplatz für die Spiele 2026.

© APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI

Mikutina hat eine schwierige Saison mit gesundheitlichen Rückschlägen hinter sich, sie musste sowohl für die Universiade als auch für die EM passen. Bei bisher vier WM-Teilnahmen war das beste Ergebnis der 21-jährigen Vorarlbergerin 2021 Rang acht. „Es war eine herausfordernde Zeit, aber ich habe hart gearbeitet, um stärker zurückzukommen - Schritt für Schritt mit klarer Struktur und viel Disziplin“, sagte Mikutina vor der Anreise nach Boston. Paarläuferin Izzo kehrt nach Boston zurück Der 32-jährige Zandron hat Rang 17 als WM-Maximum stehen, der EM-26. will das Publikum mit seinem „Programm berühren. Mein klares Ziel ist das Finale.“

Izzo/Maierhofer hatten sich verbandsintern gegen Sophia Schaller/Livia Mayr durchgesetzt. Izzo ist gebürtige US-Amerikanerin, hat in Boston ihre Wurzeln. Nach Abschluss ihres Studiums an der Harvard Law School will sie sich dauerhaft in Salzburg niederlassen. Dort trainiert sie mit Maierhofer unter der Anleitung von Severin Kiefer. „Wir wollen unsere erste gemeinsame Saison mit einem Highlight beenden“, sagte Izzo. Die zweite und letzte Olympia-Qualifikationschance bietet sich im September bei einem Qualifikationswettkampf in Peking.