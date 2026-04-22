Wie ein ICE: Die Graz 99er sind Eishockey-Meister

Die Graz99ers haben sich nach der österreichischen Eishockey-Meisterschaft auch erstmals den ICE-Titel gesichert. Die Steirer schlugen am Mittwochabend den HC Pustertal auswärts in Spiel vier der „best of seven“-Finalserie 6:2 und entschieden diese damit glatt mit 4:0 für sich.

Dem Team von Cheftrainer Dan Lacroix gelang somit das perfekte Play-off: Auch der VSV im Viertel- und Fehervar im Halbfinale waren jeweils 4:0 abgefertigt worden.