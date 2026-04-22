Sport

Wie ein ICE: Die Graz 99er sind Eishockey-Meister

Die Steirer setzten sich bei Pustertal im 4. Finalspiel 6:2 durch und gewann die Serie glatt 4:0.
22.04.2026, 22:45

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EISHOCKEY/ICE/FINALE/BEST OF 7/4. SPIEL/EISHOCKEY-LIGA: HC FALKENSTEINER PUSTERTAL WÖLFE - MOSER MEDICAL GRAZ99ERS

Die Graz99ers haben sich nach der österreichischen Eishockey-Meisterschaft auch erstmals den ICE-Titel gesichert. Die Steirer schlugen am Mittwochabend den HC Pustertal auswärts in Spiel vier der „best of seven“-Finalserie 6:2 und entschieden diese damit glatt mit 4:0 für sich. 

Dem Team von Cheftrainer Dan Lacroix gelang somit das perfekte Play-off: Auch der VSV im Viertel- und Fehervar im Halbfinale waren jeweils 4:0 abgefertigt worden.

kurier.at  | 

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