Eishockey: Aufregung um Znaimer Notruf

Der KAC kann am Dienstag als erstes Team ins Semifinale aufsteigen. Die Klagenfurter setzten sich am Sonntag gegen Bozen mit 3:1 durch und führen in der Serie bereits mit 3:0. 2:1 in Führung gingen Salzburg und Graz. Die Salzburger siegten bei Fehervar 6:4. Graz setzte gegen Linz mit 4:3 n. V. durch.