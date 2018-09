327. Derby: Eine Serie soll im ewigen Duell zu Ende gehen

Mit einem guten Gefühl blickt die Austria dem Sonntag-Derby (17 Uhr) entgegen, immerhin haben die Violetten im neuen, diesmal mit 26.000 Fans ausverkauften Stadion zu Wien-Hütteldorf noch nie verloren: Man feierte zwei Siege und holte zudem zwei Remis.

Rapid-Trainer Goran Djuricin erwidert vor dem 327. Duell: „Wir haben im Hinterkopf, dass wir vergangene Saison in allen fünf Derbys ungeschlagen geblieben sind. Jetzt wollen wir mit einem Sieg die Nummer 1 von Wien werden und bleiben.“

Djuricin hat Rückendeckung

In der Länderspielpause dachte Djuricin über die mehrmaligen „Gogo raus“-Rufe von Teilen der Fanszene nach: „Natürlich spüre ich das, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich nehme es zur Kenntnis und bitte die Fans, zumindest die Mannschaft wieder so stark zu unterstützen wie bisher.“

Noch stärker als zuletzt sprachen sich Djuricins Vorgesetzter und Stefan Schwab als Vertreter der Spieler für den Chefcoach aus. „In den kommenden Spielen werden wir wie in den letzten so auftreten, dass kein Mensch daran denkt, wir würden gegen den Trainer spielen“, kündigt der Kapitän an. „Unsere Antwort auf die Rufe muss sein, dass wir noch besser werden.“ Sportdirektor Fredy Bickel sagt: „Ich betone nach einmal, dass Gogo von uns allen die volle Unterstützung hat. Ich bin aber schon ein wenig ratlos, was wir sonst noch machen könnten.“

Ein Sieg soll die Stimmung verbessern – und Selbstvertrauen geben für die nächsten hohen Hürden Moskau und Salzburg.