Eine Medaille auf dem Silbertablett

Als Peter Schröcksnadel am Montag den Zettel mit der Auslosung für den Teambewerb in die Hände bekam, begann der ÖSV-Präsident unverzüglich mit seinen Planspielen. Wie auf dem Reißbrett entwarf er dann sein Szenario für die vierte österreichische Medaille bei dieser WM. „Die schlagen wir sicher“, verkündete Schröcksnadel also abends im Tirol-Berg in Åre, „und die nächste Runde sollten wir auch packen. Dann sind wir eh schon im Semifinale, und dann ist für uns alles drinnen.“

Die österreichischen Läufer hielten sich exakt an die Vorgaben ihres Präsidenten. Und sie holten die Medaille, die von der Skiverbandsführung nicht nur erhofft sondern in Wirklichkeit auch erwartet worden war. Dass es schließlich nicht zum ersten Gold bei dieser WM in Schweden reichte, lag an übermächtigen Nachbarn.