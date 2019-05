Marco Haller: Ein Stehaufmännchen genießt die Tortur

Wer sieht, wie sich Marco Haller über eine Stiege hinunterquält, der würde es niemals für möglich halten, dass der Kärntner am Giro d’ Italia teilnimmt. Treppen sind für den 28-Jährigen inzwischen beinahe schon eine größere Tortur als die steilsten Alpenpässe, seit er im letzten Jahr im Training von einem Auto abgeschossen worden ist. Eine Narbe, die sich über seinen halben linken Unterschenkel zieht, erinnert heute noch an den offenen Bruch der Kniescheibe. „Laufen oder Fußballspielen ist undenkbar, das wird es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass mich das auf dem Rad nicht sonderlich belastet“, sagt der Profi aus dem Katjuscha-Team.

Vielleicht erklärt das, warum Marco Haller keiner ist, der sich großartig über etwas beschwert. Wenn er etwa sehr kurzfristig in das Aufgebot für den Giro d’Italia berufen wird, obwohl er noch die Frühjahrsklassiker in den Beinen hat. Wenn wie an diesem Mittwoch die ganze Etappe bei sintflutartigen Regenfällen und Eiseskälte gefahren werden muss. Oder wenn er wie am Dienstag in einen Massensturz verwickelt ist und erst 14 Minuten nach dem Etappensieger mit einer Handverletzung ins Ziel kommt. „Der Hunger, vorne mitzufahren und das Profitum auszukosten, ist größer als die Schmerzen“, sagt Marco Haller nur.