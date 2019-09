Ein Österreicher surft gegen die Stars um ein Olympia-Ticket

Am Mittwoch ist Bachan mit seinem Vater Philipp Lamprecht angereist, der als Betreuer am Contest dabei ist. Österreich ist also mit einem Mini-Team bei der WM vertreten. Die Gegner könnten nicht besser sein. Für das Team der USA ist zum Beispiel Kelly Slater am Start. Der 47-jährige elffache Weltmeister will es wegen Olympia noch einmal wissen.

"Es ist ein Kindheitstraum von mir, einmal bei einem Contest zu surfen, bei dem Kelly Slater dabei ist", sagt Jonas Bachan. "Ich bin schon voll aufgeregt. Am Coolsten wäre es, wenn ich gleich zum Auftakt gegen einen der ganz Großen drankomme. Dann kann ich zeigen, was ich draufhabe."

Zirka 150 Surfer aus 55 Nationen nehmen an der WM teil. Die meisten sind mit dem maximal erlaubten Teilnehmerkontingent von drei Herren und drei Damen angereist. Österreich ist ein Ein-Mann-Team. "Das Niveau wird so hoch wie noch nie bei einer WM sein", sagt Bachan. Denn die Top-Stars der Szene surfen normalerweise in der World Surf League, deren Sieger sich am Ende auch Weltmeister nennt. So wie es Kelly Slater elfmal getan hat. Derzeit ist der Amerikaner Zehnter der WSL.