Ein Klassiker beim Senioren-Treff im Wimbledon-Halbfinale

Es ist mittlerweile ein Klassiker des Tennissports. Rafael Nadal gegen Roger Federer. Die beiden Koryphäen der gelben Filzkugel treffen heute im Semifinale von Wimbledon (KURIER.at-Liveticker) zum 40. Mal aufeinander. Fans und Experten freuen sich schon auf das „Blockbuster-Halbfinale“, wie es der Daily Mirror nannte.

Dabei ist das letzte Spiel gar noch nicht so lange her. Und es endete eigentlich unspektakulär einseitig mit einem Erfolg von Nadal im Semifinale von Paris. Für den Spanier war es im 39. Duell der 24. Sieg. Begonnen hat alles 2004, als das 17-jährige spanische Talent in Miami die damalige Nr. 1 der Welt klar schlagen konnte.

Aber auf Rasen ist Federer eine Klasse für sich. Der Viertelfinalerfolg über Nishikori war sein 100. Sieg in Wimbledon, insgesamt hat er auf Rasen schon 186 Siege, so viele wie kein anderer in der Geschichte des Tennissports. Und punkto Wimbledon-Siege führt Federer gegen Sandmann Nadal mit 8:2.