Ein holpriger Start auf dem Weg zum ersehnten Turniersieg

Vom topgesetzten Österreicher wird auch nichts anderes erwartet. Von allen Spielern in Kitzbühel kann Thiem mit Abstand den besten Palmarès vorweisen, er ist nicht nur Paris-Finalist, sondern auch der Einzige, der in dieser Saison den Mister Sandplatz Rafael Nadal auf dessen Lieblingsbelag bezwingen konnte. „Es kann nur der Anspruch sein, hier den Turniersieg zu holen. Alles andere wäre gelogen“, weiß Dominic Thiem.

Und die Vorzeichen stehen besser als bei Thiems bisherigen sechs Turnierstarts in Kitzbühel. Nicht nur, weil der Lokalmatador heute weiß, wie er mit der hohen Erwartungshaltung, dem öffentlichen Druck und dem Terminstress beim Heimturnier umzugehen hat. Sondern auch, weil diesmal die Anpassungsprobleme wegfallen sollten.

Da Thiem beim Turnier in Hamburg bereits im Viertelfinale gescheitert war, konnte er früher als geplant nach Kitzbühel anreisen und sich auf die speziellen Bedingungen in der Höhenluft einstellen. „Insofern war die Niederlage in Hamburg ja gar nicht einmal so schlecht.“