Halle der Stadt Wien: Sport-Arena wird im Juli eröffnet

Für Konzerte gibt es in Wien schon eine Arena, für Sportveranstaltungen ist es demnächst so weit: Die neue "Sport-Arena" soll im Juli fertiggestellt werden. Sie wird aktuell als Nachfolgerin des abgerissenen Ferry-Dusika-Hallenstadions in der Leopoldstadt errichtet. Die Arbeiten gehen nun ins Finale. Am Donnerstag statteten Bürgermeister Michael Ludwig und Sportstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) der Anlage einen Besuch ab.