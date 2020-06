Djokovic mit Dreisatzsieg gegen Nadal

Am kommenden Sonntag starten die French Open. Für Thomas Muster, Sieger von 1995, ist klar: „Auch, wenn er zuletzt nicht ganz so souverän war, der Weg zum Titel führt nur über Rafael Nadal.“ Der Spanier verlor im Finale von Rom gegen Novak Djokovic 6:4, 3:6, 3:6.

Der Serbe ist Nadals schärfster Konkurrent auf dem Weg zum 9. Paris-Titel. Zwei Österreicher sind vor Paris noch einmal im Einsatz. Jürgen Melzer, letzte Woche Achtelfinalist in Rom, spielt in Düsseldorf und trifft zum Auftakt auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Dominic Thiem steht erstmals ohne Qualifikation und Wild Card in einem Hauptbewerb eines ATP-Turniers. In Nizza ist der US-Mann Steve Johnson der Gegner.