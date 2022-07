Die US-Damen sprinten bei der Staffel den Jamaikanerinnen davon

Das 4 x 100-m-Staffelrennen der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene hat einen Ausgang ganz nach dem Geschmack des euphorischen US-Publikums in Eugene (Oregon) genommen. Die US-Amerikanerinnen setzten sich in 41,14 Sek. vor den favorisierten Jamaikanerinnen (41,18) und Deutschland (42,03) durch. Bei den Männern mussten sich die Gastgeber mit Silber (37,55) hinter Kanada (37,48/Jahresweltbestzeit) und vor Großbritannien (37,83) begnügen.

Jamaika hatte mit Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson und Elaine Thompson-Herah die drei Medaillengewinnerinnen des 100-m-Sprints aufgeboten (vierte Athletin war Kemba Nelson) - das war an diesem Abend aber nicht genug. Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini und Twanisha Terry waren die Schnellsten auf der Bahn und genausten bei der Staffelübergabe. Sie brachten eine Jahresweltbestzeit ins Trockene. Bei den Deutschen freute sich Alexandra Burghardt über ihre zweite Medaille heuer nach Olympia-Silber in Peking als Bob-Anschieberin von Mariama Jamanka. Trainiert wird sie vom Schweizer Nationalcoach Patrick Saile, der auch Österreichs Rekordsprinter Markus Fuchs betreut.