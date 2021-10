Die Tennis-Oldies Marach/Oswald stehen im Finale von Sofia

Oliver Marach und Philipp Oswald haben sich am Samstag zum zweiten Mal gemeinsam für ein Endspiel auf der ATP-Tour qualifiziert. Der 41-jährige Steirer und der 35-jährige Vorarlberger besiegten beim ATP-250-Tennis-Turnier in Sofia auf Hartplatz die mexikanisch-argentinische Paarung Santiago Gonzalez/Andres Molteni nach 1:34 Stunden mit 2:6, 7:5, 10:6. Im Finale am Sonntag treffen die Österreicher auf die Briten Jonny O'Mara/Ken Skupski (GBR).

Für Marach, der eigentlich seine Karriere schon hatte beenden wollen, nun mit Oswald aber doch noch bis 2022 weiterdenkt, geht es um seinen insgesamt 24. Doppel-Titel auf der Tour und seinen ersten seit Hamburg 2019, damals mit Jürgen Melzer. Er stand zudem bisher in 29 Doppel-Endspielen, die er nicht gewonnen hat. Oswald hofft, das Dutzend an Doppel-ATP-Turniersiegen komplett zu machen, es ist sein insgesamt auch schon 20. Finale.

Marach/Oswald waren vor ihrer nun längeren Kooperation 2017 in Gstaad auf dem Weg zum Titelgewinn erstmals gemeinsam in ein ATP-Endspiel gekommen.