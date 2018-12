Die Sportwelt steht nur wenige Stunden still

Schnell in die Dusche, die Ausrüstung in die Taschen, ab in den Bus. Nach dem 2:1-Sieg (der sechste Erfolg in Serie) beim KAC hatten es die Spieler der Vienna Capitals besonders eilig, nach Wien zu kommen. Der 24. Dezember ist selbstverständlich auch bei Eishockey-Profis ein heiliger Tag. Er ist wegen des engmaschigen Spielplans der Erste Bank Liga auch der einzige Tag, an dem die Eishallen geschlossen bleiben. Den weitesten Weg hatten am Sonntag übrigens die Villacher, die erst nach 20 Uhr die 500 Kilometer lange Heimreise aus Dornbirn antreten konnten – nach dem 1:3 ohne Punkte im Gepäck.

Feierabend mit Familien und Freunden

Am 25. Dezember, jenem Tag, an dem die nordamerikanischen Spieler üblicherweise feiern, ist schon wieder Training. „Das nächste Heimspiel haben wir ja schon am Mittwoch gegen Linz“, sagt Capitals-Coach Dave Cameron. Die 14 Wiener im Kader sind bei ihren Familien. „Dieses Mal feiere ich mit meinem Bruder und am 25. auch mit den Eltern“, sagt Peter Schneider, der vor seiner Rückkehr vor einem Jahr zehn Jahre im Ausland spielte. Wie auch Emil Romig, der erstmals seit 2011 das Fest wieder mit der Familie in Wien feiern kann: „Ich freue mich total darauf. Das sind die schönsten Tage, wenn alle zusammenkommen.“ Marc-André Dorion, der gegen den KAC in Minute 56 das Siegestor erzielte, lädt am Heiligen Abend Kollegen, wie Jamie Arniel und Chris DeSousa, ein. Alex Wall bekommt Besuch von seiner Freundin, die in den USA studiert: „Wir werden den 24. mit anderen Spielern verbringen. Am 25. geht’s zum Geschenke auspacken und am Nachmittag zum Training.“

Österreichs NHL-Legionäre haben drei spielfreie Tage. Allerdings reisen die Teams immer am Vortag zu den Spielen an: Thomas Vanek muss am 27. mit Detroit zu Pittsburgh, Michael Raffl mit Philadelphia zu Tampa Bay, Michael Grabner mit Arizona nach Los Angeles.