Die Kletter-WM warf einen Gewinn ab

Die Kletter-WM in Innsbruck war der absolute Gipfel - und zwar in jeglicher Hinsicht. Nicht nur dass die österreichischer Kraxler gleich vier Medaillen holten und dabei durch Jessica Pilz ( Vorstieg) und Jakob Schubert ( Vorstieg, Kombination) drei Weltmeister stellten. Auch emotional hinterließ die Großveranstaltung einen bleibenden Eindruck und stellte alle bisherigen Kletter-Weltmeisterschaften in den Schatten.

Das verdeutlicht nun auch der Abschlussbericht zu den Titelkämpfen im vergangenen September. Mit 60.000 Zuschauern übertraf die WM die ohnehin bereits hoch gesteckten Erwartungen, weshalb die Veranstalter nun auch finanziell ein positives Fazit ziehen durften. Im Gegensatz zu anderen sportlichen Großveranstaltungen in Tirol mussten die Organisatoren der Kletter-WM keine zusätzlichen öffentlichen Förderungen in Anspruch nehmen, sondern erwirtschafteten sogar ein Plus von 80.000 Euro.