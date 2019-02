Die gigantische Geburtstagsfeier von Chinas Tischtennis-Star

Zhang Jike gilt als einer der weltbesten Spieler in diesem Jahrzehnt - und als Enfant terrible in der strengen Volksrepublik China. Mehrmals wurde er in seiner Jugend wegen Verhalten aus den Nationalkadern geschmissen.

Bei einem World-Cup-Turnier, das er gewann, zerstörte er in Rage die Werbebande, weshalb das Preisgeld vom internationalen Verband einkassiert wurde.